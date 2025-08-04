وكالات



أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، الذي صدر اليوم.



وفي السياق ذاته نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن المحكمة العليا قولها أنه أنه لا تغيير بصلاحيات المستشارة القضائية، كما أنه لن يعلن بديل عنها قبل النظر بالالتماسات.



وكان مجلس وزراء الحكومة الإسرائيلية، قد صادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وذلك وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.



في المقابل، أعلن حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد تقديم التماس للمحكمة العليا للطعن في قرار عزل المستشارة القضائية، كما تقدمت عدة جهات أخرى بطعون ضد الإقالة، من بينها الحركة من أجل جودة الحكم ونقابة المحامين، معبرة عن اعتراضها على هذه الخطوة.