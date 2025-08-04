اندلاع حريق في عربة قطار بمدينة نيويورك وإجلاء الركاب وسط دخان كثيف

نيوجيرسي - (أ ب)

شب حريق في إحدى عربات قطار ركاب في منطقة مدينة نيويورك صباح اليوم الاثنين، وملأ الدخان عربة واحدة على الأقل من عرباته بينما تم إجلاء الركاب، وفقا للسلطات ومقطع فيديو صوره أحد الركاب.

وبدأ الحريق في الساعة السادسة و19 دقيقة صباحا في قطار متجه شرقا، وتم إجلاء الركاب إلى الرصيف، حسبما ذكرت هيئة ميناء نيويورك ونيو جيرسي، التي تدير القطار، في بيان.

وقالت هيئة الميناء إن 13 شخصا تلقوا العلاج بعد استنشاق الدخان في مكان الحادث، وتم نقل تسعة منهم إلى المستشفى لمزيد من التقييم، مشيرًة إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

وأظهر مقطع فيديو مدته 30 ثانية وتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا على عربة قطار هيئة ميناء ترانس هدسون في محطة نيوبورت في مدينة جيرسي بولاية نيو جيرسي، كما سمع صوت أشخاص في الفيديو وهم يقولون "افتحوا الباب" و "بهدوء بهدوء" وهم يخرجون من عربة القطار.

ثم أظهر مقطع الفيديو ألسنة لهب ترتفع إلى أعلى عربة القطار من قضبان السكك الحديدية.