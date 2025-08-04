الحكومة الإسرائيلية تصادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس وزراء الحكومة قد صادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، كما دعا وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى تعيين مستشار قضائي جديد دون انتظار قرار المحكمة العليا.

في المقابل، أعلن حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد تقديم التماس للمحكمة العليا للطعن في قرار عزل المستشارة القضائية، كما تقدمت عدة جهات أخرى بطعون ضد الإقالة، من بينها الحركة من أجل جودة الحكم ونقابة المحامين، معبرة عن اعتراضها على هذه الخطوة.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير القضاء قوله إنه لا يمكن للمحكمة العليا فرض مستشارة قضائية لا تمثل الحكومة بل تسعى لإفشالها.