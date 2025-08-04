فيديو| مظاهرة أمام مكتب نتنياهو لوقف الحرب في غزة

وكالات

أظهر مقطع فيديو مصور تجمع عشرات الإسرائيليين أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك احتجاجًا على الحرب في قطاع غزة، مطالبين بوقف الحرب بين إسرائيل والاحتلال والتوصل لوقف إطلاق نار بين الطرفين وإطلاق سراح الأسرى.

مظاهرة أمام مكتب نتنياهو في #القدس تطالب بوقف الحرب بغزة#فيديو pic.twitter.com/fiqA6ibR6y — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 4, 2025

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العديد من مدن العالم مظاهرات حاشدة دعمًا لفلسطين، وتنديدًا بالأفعال الإجرامية التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وفي سياق ذلك، شهدت عدة دول عربية وغربية مظاهرات حاشدة تندد بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مطالبة بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع، ومن هذه الدول (المغربـ، تونس، استراليا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا).