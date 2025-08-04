هانوفر - (د ب أ)

قبل وقت قصير من حلول الذكرى السنوية الثمانين لإلقاء القنبلتين الذريتين على مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين في أواخر الحرب العالمية الثانية، دعت كيرستن فيرس رئيسة مجلس الكنيسة الإنجيلية (البروتستانتية) الألمانية إلى حظر الأسلحة النووية على مستوى العالم.

وقالت فيرس في مدينة هانوفر اليوم الاثنين: "الأسلحة النووية تسبب دمارًا واسع النطاق، طويل الأمد ومدمرًا وهي غير مقبولة أخلاقيًا"، ودعت فيرس إلى بذل كل جهد ممكن لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مرة أخرى.

ورأت الأسقفة أن التهديد المتكرر باستخدام الأسلحة النووية في الصراعات السياسية الحالية يمثل مشكلة خطيرة. وقالت: " من منظور السياسة الأمنية، يتم التأكيد مرارًا على ضرورة توافر الردع النووي، لكن الردع النووي لا يمكن أن يكون إلا حلاً انتقالياً، ويجب أن يرافقه دائمًا مبادرات جادة للتغلب عليه".

يُذْكَر أنه منذ ما يقرب من 80 عامًا، أسقطت الولايات المتحدة في أوائل أغسطس عام 1945 قنبلتين نوويتين على مدينتي هيروشيما وناجازاكي، ما أسفر عن مصرع نحو 120 ألف شخص في الهجومين، بينما لقي عدد مماثل تقريبًا حتفهم في الأشهر والسنوات التالية نتيجة الحروق والإصابات الإشعاعية.