سموتريتش: نريد مضاعفة عدد السكان في منطقة عسقلان والقضاء على حماس

وكالات

صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن حكومته ملتزمة بتحقيق الانتصار الكامل والقضاء على حركة حماس.

وأضاف سموتريتش في تصريحات له أن جزءًا من الميزانية المخصصة سيتم توجيهه لتطوير منطقة عسقلان، مع التركيز على مضاعفة عدد السكان في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه سيصدر تعليمات للجيش خلال عقد اجتماع للمجلس الأمني المصغر هذا الأسبوع حول كيفية المضي قدمًا في غزة لتحقيق أهداف الحرب.

وأشار نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة إلى أنه "يجب أن نواصل القتال معًا لتحقيق أهداف الحرب، وهزيمة العدو وتحرير أسرانا وضمان ألا تشكل غزة تهديدا".