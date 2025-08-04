مباحثات تركية سورية بشأن تعزيز التعاون الأمني

أنقرة - (د ب أ)

بحث وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، مع نظيره السوري أنس خطاب، فرص التعاون بين الوزارتين ولا سيما في المجال الأمني.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأوضح الوزير يرلي قايا، في منشور عبر منصة إكس، أنه بحث مع خطاب إمكانيات التعاون بين الوزارتين ولا سيما في المجال الأمني وتقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية السورية والوحدات التابعة لها.

كما بحث الجانبان تبادل الخبرات وتنفيذ برنامج تدريبي مكثف، فضلا عن التعاون في مسألة عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا.

وفي سلسلة منشورات له على حسابه بمنصة "إكس"، قال الوزير خطاب، إنه ناقش مع نظيره التركي "سبل تعزيز التعاون الأمني بين سوريا وتركيا"، مضيفًا: "بحثنا آليات دعم وتطوير المؤسسات الأمنية السورية بالاستفادة من خبرات المؤسسات التركية".

وذكر خطاب: "كما تناولنا أوضاع السوريين المقيمين في تركيا، وأكدنا التزامنا المشترك بتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى وطنهم وتسهيل أمور المقيمين".

والتقى الوزير السوري في أنقرة أيضا جودت يلماز نائب الرئيس التركي.

وأكد يلماز في منشور على إكس عقب لقائه الوزير السوري في المجمع الرئاسي، على أهمية تعزيز الأمن في سوريا لترسيخ السلام الداخلي والتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، مضيفًا: "تركيا ستواصل دعم استقرار سوريا وتطوير قدراتها المؤسسية ودعم إدارتها الشاملة التي تضم جميع فئات المجتمع".

وأعرب يلماز عن أمله في "تهيئة بيئة تمكن الإخوة السوريين من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة في ظل حكومة شاملة وشرعية".

كما أكد على أن تركيا ستواصل دعمها القوي لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.