كوالالمبور- (أ ب)

التقى مسؤولون من تايلاند وكمبوديا في ماليزيا اليوم الإثنين من أجل الجولة الأولى من محادثات اللجنة الحدودية منذ تم التوسط في إنهاء التبادل الكثيف لإطلاق النار الأسبوع الماضي بعد خمسة أيام من الاشتباكات الحدودية المسلحة المميتة التي أودت بحياة العشرات وأسفرت عن نزوح أكثر من 260 ألف شخص.

وكان من المقرر في البداية أن تستضيف كمبوديا اجتماعات اللجنة الحدودية العامة التي تستمر أربعة أيام ولكن الجانبين وافقا لاحقا على موقع محايد في ماليزيا وهي رئيس الدورة الحالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا التي توسطت في وقف الأعمال العدائية الشهر الماضي.

وجاء وقف إطلاق النار في 28 يوليو عقب ضغوط اقتصادية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حذر الدولتين المتحاربتين من أن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقيات تجارية معهما إذا استمر القتال.

وخفضت واشنطن الرسوم الجمركية على السلع القادمة من البلدين من 36% إلى 19% في الأول من أغسطس عقب الهدنة.

وركزت محادثات اليوم الإثنين، على الشكل النهائي للتفاصيل لتجنب المزيد من الاشتباكات. ولا تشمل أجندة المحادثات المناقشات بشأن المطالب الإقليمية المتداخلة القائمة منذ عقود بشأن جيوب من الأراضي قريبة من الحدود المشتركة.