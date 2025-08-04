الصليب الأحمر يرد على طلب نتنياهو بتوفير الطعام للأسرى في غزة

وكالات

رد منسق الاتصالات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوفير الطعام لأسرى الاحتلال بقطاع غزة، قائلًا: "لا يمكننا الوصول إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة من دون وقف إطلاق النار".



وأضاف جاكوب كورتزر لشبكة "سي إن إن"، أنه لا يمكن لموظفي المنظمة زيارة قطاع غزة حيث لا تزال الظروف الأمنية صعبة للغاية.



وأكد كورتزر ، أن التعامل مع الوضع الإنساني في غزة يحتاج إلى مساحة للعمل وضمانات للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.



وأمس الأحد، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن رئيس الوزراء طالب رئيس المكتب الإقليمي للصليب الأحمر بالعمل مع حركة ماس وجميع الجهات في غزة لضمان حصول الأسرى الإسرائيليين على رعاية مناسبة.



وأضاف نتنياهو: "قلت للرئيس الإقليمي للصليب الأحمر إن كذبة تجويع سكان غزة التي تنشرها حماس تخالف الحقيقية"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن للعالم أن يظل غير مبال بالصور المروعة لأسرانا والتي تذكرنا بجرائم النازيين"، بحسب تعبيره.