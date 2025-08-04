أول تعليق من السفارة الأمريكية بسوريا على أحداث السويداء

وكالات

عبّر السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عن قلق بلاده العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في مدينتي السويداء ومنبج، مشددًا على أن الحل السياسي يظل الخيار الأنجع لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا.

وقال باراك في بيان رسمي: "اندلعت أمس أعمال عنف مقلقة في كل من السويداء ومنبج. نؤمن بأن الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لإنهاء هذا العنف والوصول إلى حل سلمي دائم. وتفخر الولايات المتحدة بدورها في التوسط من أجل التوصل إلى تسوية في السويداء، كما نتعاون مع فرنسا للمساهمة في إعادة دمج الشمال الشرقي ضمن سوريا موحدة".

وأضاف: "نرى أن مستقبل سوريا يجب أن يصنعه السوريون أنفسهم، ونحث جميع الأطراف على الالتزام بالهدوء وحل الخلافات عبر الحوار لا بالعنف، سوريا تستحق الاستقرار، وشعبها يستحق السلام".

"اندلعت أعمال عنف مقلقة أمس في السويداء ومنبج. الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لوقف العنف وبناء حل سلمي ودائم. تفخر الولايات المتحدة بمساعدتها في التوسط لإيجاد حل في السويداء، وبالتشارك مع فرنسا في التوسط لإعادة دمج الشمال الشرقي في سوريا موحدة. الطريق إلى الأمام بيد السوريين، ونحث… https://t.co/l8zjTxDP9C — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) August 4, 2025



تأتي تصريحات المبعوث الأمريكي في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في عدة مناطق سورية، حيث شهدت محافظة السويداء موجة احتجاجات شعبية، بينما يعاني الشمال الشرقي من أزمات مركبة تشمل الانهيار الاقتصادي والتوترات السياسية المستمرة.

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت في أكثر من مناسبة التزامها بالحل السياسي للأزمة السورية، بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين، سعيًا لتحقيق انتقال سلمي يضمن وحدة البلاد واستقرارها.