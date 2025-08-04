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مئات من مسؤولي الأمن الإسرائيليين المتقاعدين يناشدون ترامب التدخل لوقف حرب غزة

02:24 م الإثنين 04 أغسطس 2025

حرب غزة

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وكالات

وجه مئات من مسؤولي الأمن الإسرائيليين المتقاعدين، من بينهم رؤساء سابقون لجهازي "الموساد" و"الشاباك"، نداءً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعونه فيه إلى ممارسة الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة.

وفي رسالة مفتوحة جرى تعميمها على وسائل الإعلام اليوم الإثنين، أكد الموقعون: "إن تقييمنا المهني يشير إلى أن حركة حماس لم تعد تمثل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل".

ومن جانبه، صرح عامي أيالون، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "الحرب كانت في بدايتها حربًا دفاعية، ولكن بعد تحقيق كافة الأهداف العسكرية المعلنة، فقدت هذه الحرب صفتها كحرب عادلة".

وأعرب أيالون، في مقطع فيديو أرفق بالرسالة، عن مخاوفه من أن استمرار الحرب التي دخلت شهرها الثالث والعشرين، قد يُفضي إلى فقدان إسرائيل لأمنها وهويتها، وقال: "نحن نقترب من نقطة حرجة تُهدد وجود الدولة ومبادئها الأساسية".

الرسالة، التي وقع عليها 550 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، من ضمنهم قادة سابقون لجهازي الشاباك والموساد، دعت الرئيس ترامب إلى التدخل وتوجيه نتنياهو نحو وقف فوري لإطلاق النار، معتبرين أن القيادة الأمريكية لا تزال تملك تأثيرًا حاسمًا على القرار السياسي في تل أبيب.

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