المدعي العام الأسترالي السابق: الأدلة على الإبادة الجماعية بغزة كثيرة

وكالات

نقلت وسائل إعلام فلسطينية تصريحات للمدعي العام الأسترالي السابق، جراهام بلويت، أكد فيها أن الأدلة على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة كثيرة جدًا.

وفي مقابلة مع شبكة "إس بي إس نيوز" الأسترالية، قال بلويت: "لو كنت على رأس المحكمة الجنائية (الدولية) لما ترددت في إعداد لائحة اتهام ضد قادة إسرائيل".

وأضاف المدعي العام السابق، الذي عمل في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوجوسلافيا السابقة، أنه "لا دليل أوضح من تصريحات بعض القادة الإسرائيليين برغبتهم في محو الفلسطينيين عن وجه الأرض".