أكسيوس: نواب ديمقراطيون يدعون ترامب للاعتراف بدولة فلسطينية

وكالات

أفاد موقع "أكسيوس"، بأن 13 عضوًا ديمقراطيًا بمجلس النواب الأمريكي يحثون في رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال النواب الديمقراطيون في الرسالة الموجهة لترامب: "هذه اللحظة المأساوية تعكس الحاجة للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير"، وفقًا لـ"أكسيوس".

وذكر النائب الديمقراطي رو خانا، أن 147 دولة اعترفت بدولة فلسطينية ولا يمكن للولايات المتحدة البقاء بمعزل عن العالم الحر.

وأعلنت دول كبرى عدة منها فرنسا وبريطانيا وكندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، إذا لم تنتهي حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 ألف شخص.