وكالات

أعلنت وسائل إعلام سعودية، مساء الأحد، عن مقتل طالب سعودي مبتعث في مدينة كامبريدج البريطانية بعد تعرضه للطعن خلال مشاجرة.

الطالب، يدعى محمد القاسم ويبلغ من العمر 20 عامًا، كان في طريق عودته إلى سكنه مساء الجمعة، حين تعرض للطعن بسكين في منطقة الرقبة داخل حديقة عامة جنوب المدينة، عند حوالي الساعة 11:30 ليلًا. توفي بعد حوالي نصف ساعة من إصابته، حسب ما أوردته قناة الإخبارية السعودية.

مراسل #الإخبارية مهند الراوي: الطالب السعودي المغدور في بريطانيا يبلغ من العمر 20 عاما تعرض للطعن يوم الجمعة إثر مشاجرة افتعلها أحد المارة#التاسعة | #الإخبارية pic.twitter.com/n7E4BxuVm1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 3, 2025

وألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلين بريطانيين، أحدهما في الـ21 من العمر والآخر في الخمسين، للاشتباه في تورطهما بالحادثة، فيما لا يزال مشتبه ثالث فارًا من السلطات، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.

وأوضحت القناة أن الشاب السعودي كان يدرس في معهد لتعليم اللغة في كامبريدج، وأن المشتبه الأساسي في الجريمة هو الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، ويُعتقد أنه نفذ عملية الطعن بمساعدة شخص آخر.

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