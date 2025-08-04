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تركيا.. احتجاجات في ديار بكر وسيرت ضد الإبادة في غزة

11:42 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

تركيا.. احتجاجات في ديار بكر وسيرت ضد الإبادة في غ

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أنقرة- (د ب أ)

خرجت مظاهرة في ولاية ديار بكر وولاية سيرت جنوب شرقي تركيا، احتجاجا على "الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الاثنين.

وأفادت "الأناضول" بتجمع المتظاهرين في شارع فرات بمنطقة "قايا بينار"، حيث ساروا حاملين الأعلام الفلسطينية باتجاه مركز التسوق على الطريق الواصل بين ولايتي ديار بكر وشانلي أورفة، وردد المشاركون في المظاهرة التكبيرات وهتافات مناهضة لإسرائيل.

وفي بيان ألقاه رئيس فرع نقابة موظفي القطاع العام، في ديار بكر، رمضان تكدمير، أكد أن خروجهم في المظاهرة يأتي من أجل "الثبات في وجه الظالمين"، مضيفا أن هدفهم هو "دفع الدول إلى التحرك لوقف الهجمات الوحشية التي تستهدف الأطفال والنساء والمرضى والمدنيين الأبرياء في غزة".

وقال تكدمير إن "المجاعة التي تحدث في غزة تُستخدم كسلاح إبادة جماعية من قبل كيان الاحتلال، فواحد من كل ثلاثة أشخاص في غزة لا يجد طعامًا".

وفي ولاية سيرت، نظمت "جمعية أحبار الرسول" مظاهرة في شارع جوريس، تنديدا بحرب الإبادة في غزة، ورفع المتظاهرون لافتة كتبت عليها عبارة "كن نورا من سيرت إلى غزة"، كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل، رافعين أعلام فلسطين.

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مظاهرة احتجاجات تركيا ديار بكر الإبادة في غزة
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