ترامب يؤكد وجود غواصات نووية "في منطقة روسيا"

واشنطن- (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الغواصات النووية التي أمر بتحريكها نحو روسيا "موجودة في المنطقة" وذلك بعد مرور يومين على تصريحاته بأن (واشنطن) ستنشر غواصتين نوويتين بالقرب من روسيا.

وقال ترامب للصحفيين، عندما سُئل عما إذا كان قد تم نشر الغواصات، "لقد أصدرت بالفعل بيانًا، والإجابة هي أنهم في المنطقة، حيث يجب أن يكونوا"، حسبما أوردت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الإثنين.

وقد أعلن ترامب الجمعة الماضية عن تمركز غواصتين نوويتين في "مناطق مناسبة" بالقرب من روسيا بعد "التصريحات الاستفزازية" التي أدلى بها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف.

وقال ترامب، في تدوينة على منصته (تروث سوشيال)، أنه أمر بوضع غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسبا لاحتمال أن تكون تصريحات ميدفيديف التي وصفها بأنها "تحريضية واستفزازية" أكثر من مجرد تصريحات.

ووجه ترامب الخميس الماضي تحذيرًا إلى ميدفيديف بأن "يراقب كلماته"، وذلك بعد أن انتقد المسؤول الروسي السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي.