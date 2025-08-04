شاحنات المساعدات الإنسانية تتحرك من معبر رفح باتجاه قطاع غزة

وكالات

عبرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، المساعدات الإنسانية من معبر رفح متجهة إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

ويتواصل العمل من أجل إدخال المزيد من الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم لتخضع للفحص من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل دخولها إلى قطاع غزة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، دخلت عشرات الشاحنات إلى البوابة الجنوبية لمعبر رفح متجهة إلى معبر كرم أبو سالم.

ويعمل الهلال الأحمر المصري على مدار ساعات الليل والصباح لتجهيز الشاحنات لتدخل إلى سكان القطاع، وفقا للغد.

وتصل العديد من القوافل الإنسانية تباعا من محافظات مصرية مختلفة، على غرار انطلاق قافلة مساعدات تتبع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وتضم ما يقرب من 200 شاحنة محملة بالمساعدات.

وفي وقت سابق، طالب 19 رئيسًا سابقًا لمؤسسات أمنية إسرائيلية، للمرة الأولى، بوقف حرب التضليل في قطاع غزة وإعادة المحتجزين الإسرائيليين.