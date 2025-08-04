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اعتراض 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

07:53 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

مسيرات أوكرانية ارشيفية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال ساعات الليل.

أضافت الوزارة، أن 7 طائرات مسيرة دُمرت فوق كوبان، و4 في فورونيج، و2 في منطقة بيلغورود، و5 أخرى فوق مياه بحر آزوف.

وقالت الإدارة الإقليمية، اليوم الاثنين، إن خط كهرباء تضرر واندلع حريق في مبنى محطة للسكك الحديدية في منطقة فولغوغراد جنوب روسيا نتيجة هجوم بطائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت إدارة المنطقة، نقلا عن أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولغوغراد، إن طائرة مسيرة لم تنفجر سقطت على قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار أرشيدا.

وقالت الإدارة: "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالسكك الحديدية".

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