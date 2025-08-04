هجوم بمسيرات أوكرانية يُشعل حريقًا في محطة قطار جنوب روسيا



وكالات

قالت الإدارة الإقليمية، اليوم الإثنين، إن خط كهرباء تضرر واندلع حريق في مبنى محطة للسكك الحديدية في منطقة فولجوجراد جنوب روسيا نتيجة هجوم بطائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل.

وأضافت إدارة المنطقة، نقلا عن أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولجوجراد، إنطائرة مسيرة لم تنفجر سقطت على قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار أرشيدا.

وقالت الإدارة، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالسكك الحديدية، وفقا للغد.

في سياق آخر، قال الحاكم المحلي إن هجوما روسيا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا الأحد، في الوقت الذي تواصل فيه قوات موسكو تقدمها البطيء غربا على طول خط الجبهة مع أوكرانيا البالغ طوله 1000 كيلومتر.

وقال الحاكم إيفان فيدوروف، إن الأشخاص الثلاثة قُتلوا في الهجوم الذي شنته روسيا نهارا على بلدة ستيبنوهرسك، وأسفر الهجوم أيضا عن تدمير منازل.

في كاميانسكي، وهي بلدة تقع على بعد بضعة كيلومترات جنوبي ستيبنوهرسك على نهر دنيبرو في منطقة زابوريجيا، قال متحدث عسكري السبت إن القوات الأوكرانية متمسكة بمواقعها على الرغم من المحاولات الروسية للسيطرة عليها.

وجاءت تصريحات فيدوروف وسط تقارير في الأيام الأخيرة عن تحرك عسكري روسي جديد في شرق وجنوب شرق أوكرانيا.

وقال قائد الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تغير تكتيكاتها، مستخدمة وحدات تخريب أصغر في محاولة للمضي قدما في حملتها عبر منطقة دونيتسك الشرقية.

وركزت القوات الروسية حملتها على أجزاء من منطقة دونيتسك، لا سيما منطقة بوكروفسك اللوجستية التي تتعرض لهجوم روسي منذ أشهر.