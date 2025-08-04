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ترامب: ستيف ويتكوف سيصل إلى روسيا في 6 أو7 أغسطس

04:09 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيصل إلى روسيا في السادس أو السابع من أغسطس الجاري.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته من بيدمنستر (ولاية نيوجيرسي) متوجها إلى واشنطن أن ويتكوف "يركز على الحدود، أقصد [قطاع] غزة، وإيصال الغذاء للناس".

وأضاف: "أعتقد أنه قد يذهب إلى روسيا الأسبوع المقبل، يوم الأربعاء أو الخميس إنهم يريدون رؤيته، لقد طلبوا مقابلته سنرى ما سيحدث"، وفقا لروسيا اليوم.

كان المبعوث الأمريكي الدائم لدى "الناتو" ماثيو ويتكر قد صرح بأن المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، وآمل أن يحقق تقدما" بتسوية الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تنوي فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين في حال فشل موسكو في التوصل لاتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما.

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