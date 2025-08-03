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فيديو مؤثر.. فلسطينية لـ نساء العالم: "حسوا بينا احنا بني آدميين"

11:00 م الأحد 03 أغسطس 2025

المرأة الفلسطينية

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كتب- محمد جعفر:

تداولت وسائل إعلام دولية مقطع فيديو، يُظهر سيدة فلسطينية تُطلق نداءً مؤلمًا من قلب المعاناة المستمرة في غزة، والتي دخلت عامها الثاني من الحرب، حيث ناشدت المرأة نساء العالم، ولا سيما في الدول العربية، للوقوف بجانب نساء غزة اللواتي يواجهن ظروفًا إنسانية بالغة القسوة، وسط الحصار والقصف والحرمان.

وقالت المرأة الفلسطينية في الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة: "أود توجيه حديثي للنساء مثلي.. إنهم يحسوا بينا ويطلعوا يقفوا معانا يحطوا حالهم مكانا، يتخيلوا ولادهم يتشردوا في الشوارع مفيش أكل مفيش لبس مفيش شرب مفيش مصروف

وأضافت: "الكلاب أحسن من حياتنا وأحسن من عيشتنا، نحن لا نطلب شيء، نحن فقط نريد وقف الحرب حتى نعيش في أمان، نريد أكل وشرب.. نريد حد يحس بينا.. نريد من الدول العربية بأكملها أن تشعر بنا".

وتابعت السيدة ندائها الإنساني: "احنا بني آدميين.. احنا بشر حسوا بينا.. لأن احنا مش قادرين، ونحن كنساء فلسطينيات تحملنا بما فيه الكفاية، ونريد من نساء الدول العربية كلها أن تشعر بنا وتقف معنا".

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فيديو المرأة الفلسطينية نساء غزة الحرب في غزة الدول العربية
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