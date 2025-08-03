الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات نوعية ضد أهداف إسرائيلية

وكالات

أعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله (الحوثيون)، عن تنفيذ ثلاث عمليات نوعية باستخدام الطائرات المسيّرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وعسقلان وحيفا.

وقال سريع في بيان متلفز، إن عمليتين استهدفتا موقعين في منطقتي يافا وعسقلان، بينما استهدفت العملية الثالثة ميناء حيفا.

وأكد المتحدث العسكري أن الحوثيين لن يتخلوا عن واجباتهم تجاه الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى وإخوانهم في غزة، مشددًا على أن الصمت إزاء "حرب الإبادة" التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة يعد عارًا وخزيًا سيلاحق الأمة عبر تاريخها.

وحذر من أن عواقب الصمت على ما وصفه بالإبادة في غزة ستكون وخيمة على كل الشعوب والدول عاجلاً أو آجلاً.