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إعلام عبري: نتنياهو يدفع لتحرير الأسرى بغزة من خلال الحسم العسكري

09:03 م الأحد 03 أغسطس 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تناقش الخطوات المستقبلية بغزة في اجتماعها المقرر الثلاثاء المقبل وسط مطالبات لرئيس الأركان إيال زامير باتخاذ قرارات.

وأكد مسؤولون، أن الحديث عن صفقة شاملة مجرد شعارات والحكومة لم تناقش أي مقترحات جديدة في هذا الشأن.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصدر سياسي، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع نحو تحرير الأسرى من خلال الحسم العسكري مع الإبقاء على إدخال المساعدات للمناطق الواقعة خارج سيطرة حماس.

من جانبه، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن نتنياهو وحكومته يتجاهلون منذ شهور تجويع الأسرى في غزة على الرغم من علمهم به، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم.

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