صفقة تاريخية.. دمية "لابوبو" نادرة تباع بأكثر من 10 آلاف دولار

وكالات

بيعت دمية "لابوبو" نادرة بمبلغ قياسي وصل إلى 10,500 دولار الأسبوع الماضي عبر موقع "إيباي -ebay"، في صفقة اعتُبرت الأغلى من نوعها في سوق الدمى "القبيحة واللطيفة" المنتشرة عالمياً، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز بوست.

ووفقا للصحيفة فالدمية الرمادية والبنية التي ارتفعت قيمتها بسرعة كبيرة، جاءت بملابس مستوحاة من أزياء الشارع من علامة "Vans"، شملت حذاء رياضي، سترة، وقبعة زرقاء وبرتقالية تحمل شعار "The Monsters" – وهي سلسلة شهيرة تنتمي إليها شخصية "لابوبو".

النسخة التي أحدثت ضجة كبيرة تم إصدارها لأول مرة في عام 2023 ضمن ما يعرف بـ"الصناديق العمياء" التي تطلقها شركة Pop Mart الصينية، كجزء من تعاون محدود مع علامة Vans، وقد طُرحت في الأسواق بسعر تجزئة بلغ 85 دولاراً فقط، ما يعني أن إعادة بيعها بسعر 10,500 دولار يمثل قفزة سعرية تعادل أكثر من 125 ضعفاً لقيمتها الأصلية.

وأفادت مجلة فوربس نقلاً عن خبراء في سوق المقتنيات أن "لابوبو" أصبحت سلعة مرغوبة بشدة في الأسواق الثانوية، حيث باتت تُعد استثماراً مربحاً بفضل ندرتها ونموذج الإصدار المحدود المعتمد من شركة Pop Mart.

وتُباع دمى "لابوبو" عادةً في متاجر Pop Mart بأسعار تتراوح بين 20 و40 دولاراً، ضمن صناديق مغلقة لا تتيح للمشتري معرفة الدمية التي حصل عليها قبل فتح العلبة. لكن الإصدارات "السرية" النادرة – والتي تكون نسبة العثور عليها 1 في 72 أو حتى 1 في 144 – هي ما يجذب هواة الجمع ويدفع الأسعار إلى مستويات خيالية.

من بين الأمثلة البارزة الأخرى، النسخة السرية الوردية من دمية "أمسكني إذا كنت تحبني"، التي صدرت مطلع عام 2024، والتي بيعت مؤخراً مقابل 2000 دولار على إيباي.

وتشهد متاجر "بوب مارت" إقبالاً كبيراً عند إطلاق المنتجات الجديدة، حيث يصطف المشترون في طوابير طويلة منذ الفجر، خاصة في المملكة المتحدة، التي وُصف فيها يوم الإطلاق بـ"ألعاب الجوع لابوبو"، بسبب التهافت الشديد والمشادات داخل المتاجر.





