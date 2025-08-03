حاكم دارفور: لن يتم تقسيم السودان بالطريقة التي تريدها الدعم السريع

وكالات

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الأحد، إن تجربة حكم السودان خلال السبعين عاما الماضية تجربة فاشلة.

وأكد أركو مناوي، أن إعلان تشكيل "حكومة تأسيس" بقيادة الدعم السريع ليس أمرا سهلا ويجب ألا يمر مرور الكرام، مضيفا "إذا أردنا كسودانيين أن نقسم السودان يجب ألا نقسمه بالطريقة التي تريدها الدعم السريع".

وتزايدت المخاوف الدولية من انزلاق السودان إلى حركة تقسيم سياسي وجغرافي، عقب إعلان التحالف السياسي والعسكري بقيادة الدعم السريع تشكيل حكومة في المناطق التي يسيطر عليها غرب البلاد.

وقبل يومين، اعتبر أركو مناوي أن ما يجري حاليا يُعد خطة فعلية لتقسيم السودان، مؤكدا أنها مؤامرة لن تنجح إذ سيتصدى لها الشعب السوداني ويُفشلها بتمسكه بوحدة البلاد ومعارضته أيّة مشاريع تهدد كيان السودان.