زيلينسكي يبحث الاستعدادات لاجتماع جديد مع الجانب الروسي في إسطنبول

كييف – (أ ش أ)

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، الاستعدادات لاجتماع جديد مع الجانب الروسي في إسطنبول.

وأعلن زيلينسكي ذلك، اليوم الأحد، في منشور على (تيليجرام)، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "ناقشنا مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك، مسار المفاوضات، وتحديدا تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات مع الجانب الروسي في إسطنبول، بالإضافة إلى الاستعدادات لاجتماع جديد".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه من بين القضايا الرئيسية استمرار تبادل أسرى الحرب.

وأضاف: "هناك اتفاق على تبادل 1200 شخص، والعمل جار على إعداد القوائم. وأفاد أمين مجلس الأمن القومي والدفاع عن التواصل مع الممثل الروسي. كما نعمل على فتح باب عودة مواطنينا المدنيين، ونتحقق من بيانات كل فرد".