السوداني: الوجود الإيزيدي يمثل عنصر قوة في العراق

بغداد - (د ب أ)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، اليوم الأحد ، بأن ما تعرض له الإيزيديون في قضاء سنجار من عمليات قتل وخطف للنساء والأطفال والرجال وهدم مناطقهم عكست وحشية تنظيم داعش.

وقال السوداني ، خلال رعايته الحفل السنوي الذي أقيم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لجريمة الإبادة الجماعية للايزيديين والمكونات الاخرى التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية عام 2014 ، إن هذه الجريمة تسببت "بموجات نزوح كبرى للإيزيديين وللمكونات الاخرى وعكست وحشية التنظيم الإرهابي الذي لايمت بصلة للإسلام وتعاليمه السمحاء".

وأضاف أن الحكومة اتخذت قرارات وتوجيهات وإعداد مقترحات تشريعات لضمان حقوق الإيزيديين، ومنها إعادة إعمار المعبد الرئيسي، الذي يزوره الأيزيديون من كل انحاء العالم وملاحقة القتلة ومحاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، بجانب جهد حكومي مستمر لإعادة المختطفات والمختطفين والبحث عن المفقودين".

وشدد على أن" الوجود الإيزيدي والمسيحي والتركماني والشبك والصابئي ضمن نسيج مجتمعنا، يمثل عناصر قوة وغنى ثقافياً وحضارياً تسهم في بناء بلدنا وقد صوت مجلس الوزراء على أن يكون أول أربعاء من شهر أبريل / نيسان من كل عام عطلة رسمية لأبناء المكون الإيزيدي وأصدرنا أوامر بإنشاء متحف خاص في سنجار للتعريف بالجرائم ضد الإيزيديين، وبناء دار ضيافة للوفود الدولية".

وذكر السوداني :" بلغ عدد المشمولين بقانون الناجيات من المكون الإيزيدي وبقية المكونات 2428 منهم 809 داخل العراق و1619 خارجه، وعدد الذين يستلمون رواتب شهرية 2216 كما وجهنا بإصدار سندات تمليك أراض ومجمعات سكنية للإيزيديين بلغت 14 الف وحدة ضمن 11 مجمعاً سكنياً في قرار تاريخي أنصف الإيزيديين وإكمال ما يقارب 2000 سند تمليك وتسليمه للمواطنين الإيزيديين خلال الأيام المقبلة، منها تسليم 224 سنداً للناجيات".

وأضاف :" وجهنا بتنفيذ 89 مشروعا مهما في مناطق سنجار، بلغت كلفتها ضمن صندوق إعمار سنجار ونينوى أكثر من 100مليار دينار وتمت المباشرة بـ23 مشروعا وهذه المشاريع ستساهم في تهيئة ظروف عودة النازحين بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن إقليم كردستان العراق صرف تعويضات للمعاملات المستكملة لأهالي سنجار والقحطانية ومناطق غرب نينوى، مشيرا إلى استكمال البقية البالغة 18 ألفا و836 معاملة وتأهيل مجمع سكني مهدّم وإنشاء مجمع جديد في سنجار ونواحيه، لحل مشكلة السكن في القضاء وإحالة أراض في نواحي سنجار للمطور العقاري لتوزيع أراضٍ مخدومة للإيزيديين، واستحداث جامعة سنجار