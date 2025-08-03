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الكويت تطلق حملة إغاثية عاجلة لدعم الفلسطينيين في غزة

03:08 م الأحد 03 أغسطس 2025

مساعدات غزة

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الكويت – (أ ش أ)

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، اليوم الأحد، حملة إغاثية عاجلة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وعدد من الجمعيات الخيرية والمبرات الكويتية.

وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية - في بيان اليوم - أن "الحملة تأتي انطلاقا من الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت وامتدادا لرسالتها الثابتة في دعم القضايا العادلة ومساندة الشعوب المنكوبة وتجسيدا لمواقفها الإنسانية الثابتة والتزاما بدعم الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها حاليا".

وأضافت أن "الحملة تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية من الطحين والمواد الغذائية لأهلنا المتضررين في غزة على أن تستمر التبرعات المالية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم".

وأشارت إلى أن "رقم التبرعات وصل حتى ساعة إعداد هذا البيان الصحفي إلى 895 ألفا و36 دينارا كويتيا"، مبينة أن "الحملة تستقبل أيضا التبرعات الغذائية العينية وفق الضوابط المعتمدة على أن يتم شراء المواد الغذائية بشكل حصري من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1461)، مع قيام الهلال الأحمر الكويتي بتنسيق تسليم المساعدات إلى الجهات الإغاثية المختصة في مصر والأردن وفلسطين".

هذا المحتوى من

Asha

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قطاع غزة وزارة الخارجية الهلال الأحمر الكويتي الفلسطينيين
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