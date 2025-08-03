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سانا: مجموعات تابعة للهجري تخرق اتفاق وقف النار

03:06 م الأحد 03 أغسطس 2025

مسلحون

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(وكالات)

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، أن مجموعات مسلحة تابعة للشيخ الدرزي حكمت الهجري، شنت هجمات عنيفة على عدد من القرى في ريف المحافظة الغربي، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مؤخرا.

وأفادت "سانا" بأن قرية تل حديد كانت من أبرز المواقع التي استُهدفت، حيث تعرضت لهجوم باستخدام الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين.

ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من الجهود التي هدفت إلى تثبيت التهدئة وإعادة الأمن إلى المحافظة التي شهدت خلال الآونة الأخيرة اشتباكات متكررة وتوترات أمنية متصاعدة.

وبحسب "سانا"، "تواصل المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون – والتي تتبع للهجري – تعطيل محاولات التهدئة، عبر استهداف القرى وفرض سطوتها على السكان، في مسعى لفرض أمر واقع يُتهم بتغذيته بأجندات انفصالية تتناقض مع تطلعات أبناء المحافظة الداعين إلى الوحدة والاستقرار".

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مجموعات مسلحة حكمت الهجري قذائف الهاون
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