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إيران تحذر: خطر اندلاع حرب مع إسرائيل لا يزال قائمًا

02:09 م الأحد 03 أغسطس 2025

القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي

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(وكالات)

حذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الأحد، من أن خطر اندلاع حرب مع إسرائيل لا يزال قائمًا، مؤكدًا أن التهديدات العسكرية الصادرة عن تل أبيب مستمرة، وأن بلاده في حالة تأهب كامل لمواجهتها.

وقال حاتمي في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية، إن على إيران أن تتعامل مع أي تهديد "حتى وإن كانت نسبته 1%، وكأنه تهديد بنسبة 100%"، مشددًا على ضرورة عدم التهاون مع تصريحات وتهديدات العدو، مضيفًا أن القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية لا تزال "فعالة وجاهزة لأي عمليات ميدانية".

جاء هذا بعد أن، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اعتماد خطة جديدة لتوسيع برامج "التدريب الشعبي على الدفاع المدني"، ما يعكس ارتفاعًا في مستوى الجاهزية تحسبًا لاحتمال نشوب مواجهة مفتوحة مع إسرائيل.

وأوضح رئيس هيئة الأركان، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن الخطة الجديدة تقوم على ثلاث مراحل: قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل، وتهدف إلى إشراك المدنيين في جهود الاستعداد للطوارئ.

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