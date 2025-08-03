والدة أسير إسرائيلي: علينا الخضوع لمطالب حماس

وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" عن والدة أسير إسرائيلي في قطاع غزة، أن على إسرائيل الموافقة على مطالب حركة حماس من أجل إعادة الأسرى.

وقالت والدة الأسير: "علينا الخضوع لمطالب حماس وهذا أهون من ترك أبنائنا يموتون جوعًا".

ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن عائلات الأسرى، أن جميع الأسرى الإسرائيليين في خطر ويجب الانسحاب من قطاع غزة.

وقال والد الأسير أفيتار دافيد، الذي نشرت كتائب القسام مقاطع فيديو له، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبره أنه يعمل كل شيء للتوصل إلى صفقة.

وأدت احتجاجات للمطالبة بعودة الأسرى، اليوم الأحد، إلى إغلاق شارع أيالون في تل أبيب أمام حركة المرور، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".