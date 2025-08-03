هوس أكياس الكافيين.. موضة بين المراهقين تثير قلق بعض الخبراء

بي بي سي

يقول خبراء، إن أعددًا متزايدة من المراهقين في الولايات المتحدة يستخدمون أكياس الكافيين للحصول على دفعة من الطاقة، وسط مخاوف من أن تنتشر هذه الظاهرة قريبًا في المملكة المتحدة.

هذه الأكياس الصغيرة، التي تشبه أكياس الشاي وتُوضع بين الشفة واللثة، تمنح جرعة سريعة من الكافيين تصل مباشرة إلى مجرى الدم.

بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي يروجون لهذه المنتجات، وينصحون بها مرتادي الصالات الرياضية لتحسين الأداء، أو الطلاب الراغبين في البقاء متيقظين أثناء الامتحانات.

ويقول الدكتور روب فان دام، من جامعة جورج واشنطن، إن "متجر تيك توك" يبيع الكثير من العلامات التجارية والنكهات من هذه الأكياس، التي قد تجذب الشباب.

لكن مع احتواء الكيس الواحد على كمية من الكافيين تعادل كوبين من القهوة، سيكون من السهل تناول جرعات كبيرة تؤدي إلى آثار جانبية سيئة، بحسب قوله.

هناك قلق متزايد في المملكة المتحدة بشأن استخدام الشباب لأكياس النيكوتين أو "السنوُس".

كما أن أكياس الكافيين غير لافتة للنظر – إذ قد يصعب ملاحظة وجودها في الفم – ما يجعل من السهل إخفاؤها عن الأهل والمعلمين.

بعض مستخدمي هذه المنتجات يتفاخرون عبر الإنترنت بشعورهم بـ"النشوة" عند استخدام كيسين في الوقت نفسه للحصول على جرعة مضاعفة من الكافيين.

وبما أن الكافيين يُمتص بسرعة، فقد تبدأ آثاره بعد دقائق من تناوله وتستمر لساعات عدة. ويمكن أن تصل المستويات إلى حد الخطر.

وقال الدكتور فان دام لبي بي سي: "قد يكون لدى الشباب قدرة أقل على تحمل الكافيين، وهناك احتمال أن ينتهي بهم الأمر في غرفة الطوارئ إذا تناولوا الكثير منه".

لماذا الكافيين وما الذي يحدث عند الإفراط فيه؟

الكافيين مادة منبهة يمكن أن تجعلك أكثر يقظة وأقل شعورًا بالنعاس، بسبب تأثيرها على الدماغ والجهاز العصبي.

يقول لويس جيمس، من كلية علوم الرياضة والتمارين الصحية في جامعة لوبورو، إن هناك أدلة قوية على أن الكافيين يمكن أن يجعل ممارسة الرياضة أسهل شعوراً.

وأصبح من أكثر المكملات استخدامًا بين الرياضيين.

أثناء ممارسة الرياضة، ينتج الجسم مادة كيميائية تُسمى "الأدينوزين" تجعلك تشعر بالتعب. يعمل الكافيين على حجب مستقبلات الأدينوزين في الأعصاب، فيقل إدراك الدماغ للألم والإرهاق.

لكن تأثيره يمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم أيضًا – بما في ذلك الجهاز القلبي الوعائي – ما قد يكون محفوفًا بالمخاطر.

المستويات العالية يمكن أن تسبب سرعة ضربات القلب، واضطرابات في النظم القلبي، ونوبات تشنجية. ورغم ندرتها، وُثقت حالات وفاة بسبب الإفراط في تناول الكافيين.

بعض الأشخاص أكثر حساسية للكافيين من غيرهم، وقد يصابون بالغثيان والقلق والتهيج، ويعانون من الصداع حتى عند جرعات أقل.

بشكل عام، يُعتبر تناول ما يصل إلى 400 مليجرام من الكافيين يوميًا آمنًا لمعظم البالغين الأصحاء – أي ما يعادل نحو أربعة أكواب من القهوة الفورية.

الشاي يحتوي على كمية أقل قليلًا، لذا فإن خمسة أكواب يوميًا غالبًا ما تكون مقبولة.

ويُنصح النساء الحوامل بتقليل الاستهلاك اليومي إلى 200 مليجرام أو أقل.

الأطفال والمراهقون أكثر عرضة للمخاطر واحتمال التسمم بالكافيين، ولهذا السبب تُلزم قوانين الاتحاد الأوروبي مشروبات الطاقة التي تحتوي على أكثر من 150 مليجرامًا من الكافيين بحمل تحذير: "محتوى مرتفع من الكافيين. غير موصى به للأطفال أو النساء الحوامل أو المرضعات".

انتبه إلى المشروبات أو الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكافيين

يقول الدكتور فان دام، إنه من السهل تناول كميات مفرطة من الكافيين، لأنه موجود في كثير من المشروبات وبعض الأطعمة، لذلك من المهم التحقق من كمية ما تستهلكه.

ويضيف: "بينما يصعب تناول جرعة زائدة من القهوة، فإن هذه المنتجات تجعل الأمر أسهل، خاصة إذا كان الشباب يستخدمون مشروبات الطاقة أيضًا".

ويشير إلى أن بعض المنتجات تحتوي، عند فحصها في المختبر، على كمية من الكافيين تفوق ما هو مذكور على الملصق.

• القهوة: يحتوي الكوب على نحو 100 إلى 140 مليجرامًا من الكافيين، لكن النسبة قد تختلف كثيرًا

• الشاي: يحتوي الكوب على نحو 75 مليجرامًا

• مشروبات الطاقة: غالبًا تحتوي على 80 مليجرام في عبوة حجمها 250 مل

• المشروبات الغازية: عادة تحتوي على نحو 40 مليجرامًا في العبوة

• الشوكولاتة: يوجد نحو 25 مليجرامًا من الكافيين في لوح شوكولاتة داكنة وزنه 50 جرامًا، ونحو 10 مليجرامات في لوح شوكولاتة بالحليب بالوزن نفسه

يقول أطباء الأسنان، إن استخدام هذه الأكياس على المدى الطويل قد يسبب تهيجًا في اللثة، تمامًا كما يحدث مع "السنوُس" وأكياس النيكوتين.

ويخشى بعض الخبراء أن تكون أكياس الكافيين بوابة لاستخدام هذه المنتجات الأخرى.

تقول باني سورش، رئيسة قسم التغذية العلاجية في "كليفلاند كلينك" بلندن والمتحدثة باسم الجمعية البريطانية للتغذية، إن استخدام الأكياس قد يبدو "موضة" أو أمرًا غير ضار، لكن هناك خطرًا حقيقيًا في جعل استخدام المنبهات أمرًا طبيعيًا بين المراهقين والشباب، ما قد يخلق أنماطًا من الاعتماد.

وأضافت لبي بي سي: "بينما قد يمنح الكافيين دفعة مؤقتة، فإنه قد يعرقل النوم، ويفاقم التعب مع مرور الوقت، خصوصًا لدى الأطفال والمراهقين الأكثر حساسية لتأثيراته".

إذا كان الشباب سيتناولون الكافيين، فإن الجمعية البريطانية للتغذية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا تنصحان بالحذر.

وتقترح الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية ألا يتجاوز الحد الأقصى للأطفال والمراهقين 3 مليجرامات لكل كيلوجرام من وزن الجسم، أي أن الطفل الذي يزن 30 كيلوجرامًا يجب ألا يتناول أكثر من 90 مليجرامًا في اليوم.

بدلًا من اللجوء إلى الكافيين، تقول سورش إنه من الأفضل التركيز على الوجبات المنتظمة، وشرب الماء، والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم مستويات طاقة ثابتة طوال اليوم.

وتؤكد أن النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على ما يكفي من الحديد والبروتين والكربوهيدرات بطيئة الامتصاص يجب أن يفي بالغرض.