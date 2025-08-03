أوكرانيا تُعلن إسقاط صاروخ باليستي و60 طائرة مسيرة روسية

كييف - (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت صاروخ باليستي واحد من طراز "إسكندر-إم"، و60 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي واسع على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي واحد من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقه من منطقة بريانسك الروسية، وخمسة صواريخ موجهة أرض-جو من طراز "إس-300 وإس-400 تم إطلاقها من منطقة كورسك الروسية، وصاروخ كروز واحد من طراز "كيه إتش-22" تم إطلاقه من البحر الأسود، و76 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق شاتالوفو وكورسك وميليروفو الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 60 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية وصاروخا واحدا من طراز "إسكندر إم".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "في الثاني من أغسطس من هذا العام، خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:25 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 41 طائرة مسيرة أوكرانية، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و9 فوق البحر الأسود، و8 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

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