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بن غفير يطالب بإعادة احتلال إسرائيل لغزة

11:41 ص الأحد 03 أغسطس 2025

إيتمار بن غفير

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تل أبيب - (د ب أ)

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن-غفير إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وذلك خلال اقتحاما قاده داخل لباحات المسجد الأقصى، اليوم الأحد.

وفي رسالة فيديو، تم نشرها خلال الاقتحام، أشار بن غفير إلى لقطات تم نشرها أمس السبت للأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة والتي قال إنه يتم استخدامها من قبل حركة حماس لممارسة ضغط على إسرائيل.

وردا على ذلك، قال إن إسرائيل يتعين أن "تحتل قطاع غزة بأكمله اليوم وتعلن السيادة الكاملة" مضيفا أن السكان الفلسطينيين "يتعين تشجيعهم على الهجرة بشكل طوعي".

وكثيرا ما تواجه إسرائيل اتهامات من قبل منتقدين بالمضي قدما فيما وصفوه بسياسة "التطهير العرقي" في قطاع غزة وهي اتهامات تنفيها الحكومة الإسرائيلية.

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