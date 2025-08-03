رويترز: تسونامي محتمل في كامتشاتكا الروسية بعد زلزال وثوران بركان خامد

وكالات

قالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إنه من المحتمل حدوث موجات تسونامي في ثلاث مناطق بجزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وذلك بعد زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب جزر الكوريل القريبة في المحيط الهادئ.

وأضافت الوزارة، على تطبيق تلجرام: "ارتفاع الأمواج المتوقع منخفض، لكن يجب الابتعاد عن الشواطئ"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ومن جانبه، أفاد نظام التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، الذي قدّر قوة الزلزال بـ7 درجات، بأنه لم يصدر أي تحذير من تسونامي بعده. كما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات.

وخلال الليل، ثار بركان كراشينينيكوف في كامتشاتكا للمرة الأولى منذ 600 عام، حسبما أفادت وكالة أنباء روسيا الرسمية وعلماء اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء "ريا" عن أولجا جيرينا، رئيسة فريق الاستجابة للثوران البركاني في كامتشاتكا، قولها: "هذا هو أول ثوران مؤكد تاريخيًا لبركان كراشينينيكوف منذ 600 عام".

ويوم الأربعاء الماضي، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، متسببًا في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في منطقة شمال المحيط الهادئ.

وعدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، في الصباح، تقديرها لقوة الزلزال، الذي ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا، إلى 8.7 درجات.

وقالت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية في بيان: "وقع أقوى زلزال في منطقة بؤر النشاط الزلزالي بكامتشاتكا، منذ عام 1952، وبلغت شدته، وفق تقديرات مختلفة، 8.7 درجات".