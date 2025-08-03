رئيس وزراء أسكتلندا: غزة تتعرض لـ"إبادة جماعية"

وكالات

وصف رئيس الوزراء الاسكتلندي، جون سويني، الحرب في غزة بـ"الإبادة الجماعية"، وذلك لأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وقال سويني، للصحفيين على هامش مهرجان "إدنبرة فرينج" الفني: "رأيت تقارير عن فظائع مروعة تحمل طابع الإبادة الجماعية، وعبّرت عن ذلك، ومن الواضح أنه لم يتم الوصول إلى كل هؤلاء الأفراد، لكن هذا هو شعوري".

وشهد مهرجان "إدنبرة فرينج" الفني، في العاصمة الأسكتلندية، العديد من المقاطعات من قِبل محتجين مؤيدين لفلسطين، ورفع المحتجون خلال الفعالية لافتات كُتِب عليها "إبادة جماعية"، قبل أن تتدخل فرق الأمن لمنع المحتجين من الاقتراب من المنصة، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 148 ألف آخرين.