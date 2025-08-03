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تسجيل 10 هزات أرضية جديدة شرقي روسيا

08:21 ص الأحد 03 أغسطس 2025

زلزال- أرشيفية

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وكالات

أعلنت أجهزة رصد الزلازل الروسية، اليوم الأحد، تسجيل عشر هزات أرضية في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

جاء في البيان: "من الساعة التاسعة صباحا "00.00 بتوقيت موسكو" يوم 2 أغسطس حتى الساعة الثامنة صباحا يوم 3 أغسطس "23.00 بتوقيت موسكو يوم 2 أغسطس"، وقعت 10 زلازل كبيرة في منطقة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، وتم بشكل إجمالي تسجيل أكثر من 65 زلزالا ".

وبحسب معلومات الفرع، بلغت شدة أقوى الهزات خلال هذه الفترة 6.1 و6.2 درجة، وفقا لروسيا اليوم.

في نهاية يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة شبه جزيرة كامشاتكا، وهو الأقوى منذ عام 1952.

وشعر السكان بهزات أرضية بلغت قوتها 4 درجات في جزر الكوريل الشمالية أيضا. وتسببت 4 موجات تسونامي ناجمة عن الزلزال في أضرار جزئية للبنية التحتية للموانئ ومنشآت أخرى.

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