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خروج 5 عربات قطار شحن عن السكة شرقي روسيا

07:24 ص الأحد 03 أغسطس 2025

خروج قطار عن القضبان في روسيا

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وكالات

أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الأحد، خروج 5 عربات قطار عن القضبان كانت تحمل وقودا للسفن في المقاطعة اليهودية في الشرق الأقصى الروسي، وانقلاب عربتين منها.

وجاء في بيان النيابة: "خرجت 5 عربات صهريج عن القضبان انقلبت اثنتان منها كانتا ضمن قطار شحن متجه إلى محطة "فانينو" وحدث تسرب لوقود السفن الذي كانت تنقله العربات"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان أن الحادث وقع يوم أمس وأنه لم ترد أنباء عن إصابات، بينما بلغ حجم الضرر أكثر من مليون روبل.

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