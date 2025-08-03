مبعوث أمريكا لدى الناتو: ستيف ويتكوف سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع



وكالات

أعلن المبعوث الأمريكي الدائم لدى الناتو ماثيو ويتاكر، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع.

قال ويتاكر: "أعلم أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع وآمل أن يحقق تقدما".

وذكر ترامب الجمعة، أن من المقرر أن يزور ويتكوف روسيا خلال الأيام المقبلة، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تنوي فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين في حال فشل موسكو في التوصل لاتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما.