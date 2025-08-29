خبير سياسي: الضفة الغربية معركة مصيرية لتحديد مستقبل القضية الفلسطينية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، أن الأحداث الجارية في الضفة الغربية تشكل لحظة حاسمة في مسار القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن من سيسيطر على هذه المنطقة سيحدد مصير الشعب الفلسطيني.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النيل للأخبار، قال دياب، إن الضفة الغربية، بصفتها الجغرافيا الأكثر أهمية للأراضي الفلسطينية، ستكون محورًا لتحقيق إما حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية تضم غزة والضفة والقدس، أو تصفية القضية نهائيًا كما تسعى إسرائيل.

أوضح دياب أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية يكشف عن طبيعة صراعها الحقيقية، التي لا تقتصر على مواجهة فصيل معين مثل حماس أو الجهاد الإسلامي، بل تستهدف الشعب الفلسطيني بأكمله والأمة العربية والإسلامية.

وأضاف أن هذه العمليات تعكس استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تغيير الواقع السياسي والديموغرافي للمنطقة.

وتابع دياب مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الحرب في غزة كذريعة للترويج لروايتها، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.

وأكد أن الأحداث في الضفة الغربية تؤكد أن الصراع ليس مرتبطًا بحماس وحدها، بل هو جزء من مخطط إسرائيلي أوسع يسعى لإعادة تشكيل المنطقة بما يخدم أهدافها الاستعمارية.

وأشار دياب إلى أن المعركة الحالية في الضفة الغربية تحمل دلالات تاريخية، حيث تمثل نقطة تحول قد تحدد مصير الحقوق الفلسطينية.

وأكد الخبير السياسي، أن إصرار إسرائيل على استهداف الضفة يكشف عن نواياها في إضعاف الوجود الفلسطيني جغرافيًا وسياسيًا، مما يستدعي موقفًا عربيًا ودوليًا موحدًا لدعم الحق الفلسطيني ومنع تصفية القضية.