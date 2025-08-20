إعلان

الرياح والأمطار توقف الحركة في عدد من مناطق مومباي بالهند

كتب : مصراوي

11:56 ص 20/08/2025

الهند

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تسبب موسم الرياح والأمطار الموسمية في توقف الحركة في عدد من مناطق مومباي، العاصمة المالية والترفيهية للهند.

وأثر الاضطراب على حركة القطارات المحلية، التي تعتبر بمثابة شريان الحياة بالنسبة لشبكة النقل في المدينة.

كما غمرت المياه العديد من المناطق، ما أجبر السكان على التحرك والسير وسط المياه التى تصل إلى مستوى الركبة عبر الأماكن التي شهدت حدوث فيضانات.

جدير بالذكر أن إقليم جامو وكشمير الهندي، كان قد شهد الأسبوع الماضي حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل العشرات بسبب هطول أمطار غزيرة.

وضربت عاصفة مطيرة قرية تشوسيتي النائية في منطقة كشتوار، حيث كان سكان قد تجمعوا للمشاركة في رحلة حج سنوية إلى معبد هندوسي ناء. وقال بانكاج شارما، نائب مفوض منطقة كشتوار، إنه تم إيقاف رحلة الحج.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهند موسم الرياح مناطق مومباي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025
بث مباشر.. مباراة منتخب مصر والإمارات في كأس العرب 2025