إسرائيل تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة ظروف أسراها بغزة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر دعا لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية الأسرى في غزة وظروفهم.

ودعا زعيم تحالف "ديمقراطيون" الإسرائيلي يائير جولان، إلى التظاهر يوميا حتى يعود جميع الأسرى إلى بيوتهم ضمن صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، إن على حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التوقيع الفوري على صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى حتى لو كان الثمن وقفا دائما لإطلاق النار.

قال الأسير الإسرائيلي لدى كتائب القسام أفيتار دافيد، إنه أنا لم يأكل منذ أيام على التوالي ولا يعلم ماذا سيأكل.

وأكد دافيد، في مقطع فيديو نشرته المقاومة الفلسطينية، السبت، أنه يزداد نحافة يوما بعد آخر وهو في وضع سيئ جدا، موجها رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أقول لنتنياهو إنني أشعر بأنه تم التخلي عني".

وأوضح دافيد: "ما أقوم به هو حفر قبري بيدي"، مؤكدا أن كل يوم يمر يضعف جسده أكثر ويقربه من الموت.

وأشار دافيد، إلى عناصر المقاومة الفلسطينية يقدمون له كل ما يستطيعون توفيره من الطعام.

وظهر دافيد، وهو يدوّن التاريخ والتوقيت في ورقة معلقة على الجدار غرفة احتجازه بأحد الأنفاق في غزة، حيث سجل نوع الوجبات الغذائية التي تناولها على مدار شهر يوليو الجاري منذ بدايته، وحتى الأيام التي لم يتمكن فيها من الحصول على طعام.

وخلال الفيديو، ظهر دافيد وهو يحصل على علبة غذاء، قال إنه سيتناولها على مدار يومين "حتى لا يموت".

وشددت عائلة الأسير الإسرائيلي أفيتار دافيد، على أنه يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة وإلى أفيتار أيضا، داعية حكومة الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول العالم إلى بذل كل جهد لإنقاذ أفيتار.