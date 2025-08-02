وكالات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التأكيد على اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي "باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع".

وأكد ترامب في برقية إلى ملك المغرب محمد السادس بمناسبة عيد العرش، وهي مناسبة وطنية تجسد الولاء والارتباط العميق بين العرش والشعب في المغرب، على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الجاد وذا مصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب) اليوم السبت.

وبعدما عبر عن التهنئة باسم الولايات المتحدة إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي، أكد ترامب أن "الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطنا بالمغرب".

وأضاف: "معا، نعمل على المضي قدما بأولوياتنا المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء".

وخلص الرئيس الأمريكي إلى القول: "وإنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي".