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الصحة بغزة: نسب إشغال المستشفيات بالقطاع تتراوح بين 250 و350%

08:35 م السبت 02 أغسطس 2025

دمار مستشفى الشفاء غزة

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وكالات

قالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن المستشفيات في القطاع تلجأ لفرش الممرات والأرضيات لاستيعاب الزيادة في أعداد المرضى والمصابين.

وأوضحت الصحة بغزة، أن نسب إشغال الأسرّة في مستشفى الشفاء 240% وفي الرنتيسي 210% وفي مستشفى ناصر 180% والأهلي العربي 300%.

وجددت الصحة بغزة، نداءها العاجل للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية لتوفير الدعم الفوري والفعال لمساندة القطاع الصحي بغزة.

وأشار المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن نسب إشغال مستشفيات القطاع باتت تتراوح بين 250% و350%، مؤكدا أن هناك مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع خلال الأيام القادمة.

وأفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 57 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 35 من منتظري المساعدات.

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