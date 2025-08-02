مدير الاستخبارات الأوكرانية يحذر: كييف قد تختفي كدولة

وكالات

حذّر مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، من أن مستقبل أوكرانيا كدولة قد يكون مهددًا إذا لم يتوصل المجتمع الأوكراني إلى رؤية واضحة لما يريده وإلى أين يتجه.

وفي مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ناتاليا موسيتشوك، قال بودانوف: "أنا من هواة جمع الطوابع، وقد لاحظت أن العديد من الدول التي أملك طوابعها لم تعد موجودة على الخريطة"، مشيرًا إلى أن ذلك يدفعه للتفكير بجدية في مصير بلاده.

وأضاف: "علينا أن نحدد بوضوح ما نريده، وما الخطوات التي يجب أن نتخذها، إن لم نفعل ذلك، قد نُختزل يومًا ما في مجرد صورة على طابع بريدي آخر".

في السياق ذاته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، غياب السيادة الكاملة في أوكرانيا بأنه "أمر مهين"، معتبرًا أن البلاد لا تحتاج إلى مؤسسات حوكمة مفروضة من الخارج، بل إلى دعم حقيقي للشعب ليستعيد توازنه.

وقال بوتين: "محاولة أوكرانيا لاستعادة جزء من سيادتها أمر صحيح"، في إشارة إلى استمرار الصراع السياسي والميداني على مستقبل البلاد وسط حرب ممتدة مع موسكو منذ 2022.