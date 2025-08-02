عائلات الأسرى: الشروط الإسرائيلية لوقف النار بغزة غير واقعية

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان، السبت، إن الشروط التي وضعتها إسرائيل للتوصل لاتفاق غير واقعية، مؤكدة أن من الممكن إعادة جميع أبنائها مقابل إنهاء الحرب.

وأشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إلى أن توسيع جيش الاحتلال العملية العسكرية في غزة هو حكم بالموت على أبنائها، داعية إلى الخروج للشارع فلا يمكن إعادة أبنائنا دون ضغط حقيقي على الحكومة.

وشددت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، على أنه لا يمكن لإسرائيل أن تكون وطنا لليهود وهي تتخلى عنهم، موضحة أن من يستطيع إبرام صفقات جزئية يمكنه إبرام صفقة شاملة.

وقالت وسائل إعلام عبرية وقطرية، يوم الأربعاء الماضي، إن إسرائيل سلّمت للوسطاء تعديلاتها على رد حركة حماس على مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت التقارير، أن إسرائيل سلّمت للوسطاء وثيقة تتضمن نقاطا رئيسية تشمل تحفظاتها على 3 نقاط في رد حركة حماس.

ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام العبرية والقطرية عن مسؤول إسرائيلي، فإن تل أبيب تعارض بعض النقاط في ما يتعلق بانسحاب قوات الاحتلال وانتشارها في غزة.

كذلك، ترفض إسرائيل "مبدأ تبادل جثامين أسرى إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين"، فضلا عن إصرار تل أبيب على رفض الانسحاب من محور فيلادلفيا.

وقبل نحو أسبوع، قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إنها سلمت ردها الذي توافقت عليه مع الفصائل الفلسطينية، على مقترح وقف إطلاق النار بغزة للوسطاء.