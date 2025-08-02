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حماس تكذب ويتكوف وتؤكد: لا يمكن التخلي عن السلاح قبل إقامة الدولة الفلسطينية

05:44 م السبت 02 أغسطس 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التي قال فيها إن حماس أبدت استعدادها للتخلي عن سلاحها.

وأكدت الحركة أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائما، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وأضافت: "لا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد أفادت أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أخبر عائلات الأسرى في قطاع غزة أن حركة حماس مستعدة لنزع سلاحها.

وأفادت الصحيفة أن ويتكوف عقد لقاء مع عائلات الأسرى في القطاع خلال احتجاج لهم في ساحة الرهائن في تل أبيب اليوم السبت.

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ستيف ويتكوف حماس الفصائل إقامة الدولة الفلسطينية
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