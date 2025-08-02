وكالات

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التي قال فيها إن حماس أبدت استعدادها للتخلي عن سلاحها.

وأكدت الحركة أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائما، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وأضافت: "لا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد أفادت أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أخبر عائلات الأسرى في قطاع غزة أن حركة حماس مستعدة لنزع سلاحها.

وأفادت الصحيفة أن ويتكوف عقد لقاء مع عائلات الأسرى في القطاع خلال احتجاج لهم في ساحة الرهائن في تل أبيب اليوم السبت.