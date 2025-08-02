إعلان

الأردن: مقتل مسلحين اثنين خلال إحباط محاولة تسلل على الحدود مع سوريا

03:23 م السبت 02 أغسطس 2025

الأردن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

عمان- (د ب أ)

أعلن الأردن اليوم السبت مقتل مسلحين اثنين خلال محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود مع سوريا.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، "تمكنت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية أمس الجمعة، من إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة".

وأضافت :"إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري".


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأردن عمان مقتل مسلحين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان