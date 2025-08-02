الأردن: مقتل مسلحين اثنين خلال إحباط محاولة تسلل على الحدود مع سوريا

عمان- (د ب أ)

أعلن الأردن اليوم السبت مقتل مسلحين اثنين خلال محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود مع سوريا.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، "تمكنت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية أمس الجمعة، من إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة".

وأضافت :"إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري".





