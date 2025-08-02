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الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية لباكستان

02:41 م السبت 02 أغسطس 2025

مسعود بزشكيان

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إسلام آباد- (د ب أ)

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم السبت إلى إيران في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث تسعى الجارتان إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة وخارجها.

ووصل بزشكيان إلى مدينة لاهور شرق البلاد، وبثت وسائل إعلام محلية صورا لهبوط طائرته.

ورحب رئيس الوزراء السابق نواز شريف ورئيس الوزراء الإقليمي بالرئيس الإيراني.

وخلال زيارته الأولى، من المقرر أن يجري الرئيس الإيراني محادثات مع الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف، طبقا لما ذكرته وزارة الخارجية.

وكانت باكستان قد ذكرت أمس الجمعة أنها ستواصل الاضطلاع بدور في نزع فتيل التوترات بين إيران وأمريكا.

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مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني باكستان نواز شريف
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