الجيش الإسرائيلي يغتال 17 فلسطينيا من منتظري المساعدات في غزة



غزة- (د ب أ)

اغتال الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 17 فلسطينيا اليوم السبت في مواقع متفرقة من قطاع غزة، أثناء تجمعهم للحصول على مساعدات غذائية في ظل القيود المستمرة على دخول الإمدادات الإنسانية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وذكرت مصادر صحية في القطاع أن خمسة أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون صباح اليوم في محيط منطقة وادي غزة وسط القطاع جراء إطلاق نار من جانب القوات الإسرائيلية، أثناء انتظارهم عند نقطة توزيع مساعدات.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اغتيال 12 شخصا آخرين في حادث مشابه قرب محور نتساريم جنوبي مدينة غزة، وفقا للمصادر ذاتها.

وكانت القوات الإسرائيلية أشارت في مرات سابقة إلى أن بعض التجمعات حول شاحنات المساعدات تحدث في ظروف "معقدة ميدانيا"، دون أن تؤكد بشكل مباشر مسؤوليتها عن سقوط ضحايا.

ومنذ مارس الماضي، تغلق السلطات الإسرائيلية جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة تقريبا، ما أدى إلى تراجع كبير في كميات الغذاء والدواء المتاحة للسكان، وفق منظمات إغاثية دولية.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعفت بين مارس ويوليو الماضيين في ظل استمرار نقص الإمدادات.

و أفادت منظمة الصحة العالمية بأن نحو 20% من الأطفال دون الخامسة في مدينة غزة يعانون من سوء تغذية حاد، مضيفة أن تأخر دخول المساعدات أسهم في زيادة عدد الوفيات خلال الأسابيع الأخيرة.